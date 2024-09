Anche in questa edizione c’è stata una forte “presenza” della Sardegna al Festival del Cinema di Venezia. Dopo Alessia Orro, anche Dalia Kaddari ha sfilato sul red carpet dell’evento.

Insieme alla duecentista isolana anche Anna Bongiorni, compagna di Nazionale e della staffetta 4×100. Entrambe hanno preso parte ai recenti Giochi Olimpici di Parigi.

L’atleta quartese infatti ha gareggiato sia nel primo turno dei 200m, rinunciando poi al turno di ripescaggio per accedere in semifinale, in modo da preservare le energie per la staffetta 4×100, il cui cammino si è fermato alle batterie.

