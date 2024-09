I Vigili del fuoco di Cagliari hanno trovato il corpo privo di vita dell’escursionista irlandese disperso in zona di Masua venerdì 6 settembre.

A trovarlo il cane dei Vigili del fuoco, impegnato nelle ricerche insieme alle altre forze in campo.

Il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco attualmente sta coordinando le operazioni di recupero confrontandosi con le altre forze in campo, forze dell’ordine, Soccorso Alpino e volontari per poter trasportare l’uomo, visto il ritrovamento in zona impervia.

La vittima era scomparsa venerdì 6 settembre. I vigili del fuoco hanno lavorato in questi giorni mettendo in campo anche i droni e una squadra Saf (speleo alpino fluviale).

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it