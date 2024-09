Cinque persone sono rimaste ferite in seguito ad un violento scontro tra auto avvenuto a Macomer in serata. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18.20 all’interno del paese di Macomer, nella via Giovanni XXIII, dove due macchine per cause in corso di accertamento hanno avuto un violento impatto.

Sono 5 le persone rimaste ferite di cui uno in codice rosso trasportato all’ospedale di Santissima Annunziata di Sassari e 4 codici gialli trasportati all’ospedale di Nuoro.

La squadra dei vigili del fuoco ha lavorato a lungo per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e lo scenario.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, i carabinieri di Macomer e la polizia Stradale.

