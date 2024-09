Sono oltre 60 gli interventi dei Vigili del fuoco del comando di Sassari ieri nel nord Sardegna. Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla parte settentrionale della Sardegna ha causato notevoli danni, tra cui alberi abbattuti, pali divelti, cornicioni e tetti volati via.

I maggiori danni a Olbia. Alberi abbattuti dal forte vento nelle vie Imperia e Monferrato, mentre in via Principe Umberto, vicino al municipio, è caduta una palma. Danni anche ai tetti di alcune case che sono stati scoperchiati dal vento, con diverse strade allagate in particolare nelle zone più basse della città.

Problemi al porto Isola Bianca per un traghetto Grimaldi in fase di attracco. Le cime di ormeggio si sono spezzate a causa del forte vento e l’imbarcazione successivamente è stata rimorchiata fino alla banchina. Guaio simile per un traghetto Sardinia Ferries a Golfo Aranci.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it