Dall’11 al 13 settembre a Cagliari si terrà il G7 sul Lavoro e occupazione e per l’occasione il comune, attraverso tre diverse ordinanze, ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale in alcune aree della città.

In particolare, le zone soggette a tali modifiche saranno il quartiere di Castello e tutte le vie interessate dal passaggio dei rappresentanti dei Paesi partecipanti all’incontro. Ecco di seguito tutte le prescrizioni:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata del mezzo ambo i lati dalle ore 18 del 10 settembre 2024 alle ore 16 del 13 settembre 2024 nelle seguenti vie e piazze:

– Piazza Arsenale; – Piazza Indipendenza; – Piazza Mafalda di Savoia; – Piazza Palazzo; – Via Canelles; – Via Campidano; – Via Pirastu; – Via Solinas; – Piazza Deffenu parcheggi ACI parte centrale;

– Viale Cristoforo Colombo tratto antistante da civico 12 alla via Campidano (compresi i parcheggi riservati ai condomini);

– Viale Cristoforo Colombo/ Piazza Deffenu tratto antistante da via Campidano a Piazza Amendola;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte dell’11 settembre 2024 alle ore 8 del 12 settembre 2024 nelle seguenti vie:

– Viale Cristoforo Colombo, lato destro direzione Poetto, dal civico 17 al Liceo Alberti;

– Via G. Barbini;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 18 dell’11 settembre 2024 alle ore 16:00 del 12 settembre 2024 nelle seguenti vie e piazze:

– Via del Fossario; – Bastione Santa Caterina; – Piazza Lamarmora; – Via de Candia; – Via Università da via de Candia alla Porta dei Leoni;

Istituzione del divieto di transito, eccetto residenti per accedere alle autorimesse, dalle ore 07:00 dell’11 settembre 2024 alle ore 16 del 13 settembre 2024 nelle seguenti vie:

– Via Pirastu;

– Via Campidano;

Interruzione temporanea della circolazione dalle ore 7 dell’11 settembre 2024 alle ore 16 del 13 settembre 2024 nelle seguenti vie e piazze:

– Piazza Deffenu; – Piazza Amendola; – Viale Diaz; – Via Sonnino; – Viale Colombo; – Viale Regina Margherita; – Piazza Costituzione, – Viale Regina Elena; – Via Badas; – Piazza Arsenale; – Piazza Indipendenza;

Istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, nel quartiere Castello con accesso da Piazza Indipendenza, dalla mezzanotte del 12 settembre 2024 alle ore 16 del 13 settembre 2024;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalla mezzanotte del 12 settembre 2024 alle ore 8 del 13 settembre 2024 nelle seguenti vie:

– Viale Pula, dalla strada di accesso al portocanale sino all’area parcheggi compresi (chiesa di San Giorgio a Giorgino);

Istituzione del divieto di transito, eccetto autorizzati, dalle ore 18 alla mezzanotte del 12 settembre 2024 nelle seguenti vie:

– Viale Pula, dalla strada di accesso al portocanale sino all’area parcheggi compresi (chiesa di San Giorgio a Giorgino);

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 18 del 10 settembre 2024 alle ore 16 del 13 settembre 2024 nelle seguenti vie:

– Via Martini;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 dell’8 settembre 2024 alle ore 14 del 14 Settembre 2024 nelle seguenti piazze:

– Piazza Palazzo nell’area come indicato nell’elaborato fotogrammetrico allegato alla presente ordinanza.

Istituzione del divieto di transito, eccetto residenti accedere alle autorimesse, dalla mezzanotte dell’11 settembre 2024 alle ore 16 del 13 settembre 2024 nelle seguenti vie/piazze:

– Via Campidano; – Via Pirastu; – Via Solinas.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it