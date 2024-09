Radja Nainggolan, centrocampista belga ex Cagliari, è tornato a parlare della squadra rossoblù di cui a più riprese a difeso i colori. “Il ninja” non ha dimenticato i suoi anni in Sardegna, parlandone al podcast Gerulandia.

“A Cagliari ho imparato a giocare in Serie A e ho imparato cosa vuol dire dedizione a una maglia perché là rappresenti un’isola intera, là se ti salvi è come se vinci un campionato. Ho portato tutto quello che avevo da Cagliari a Roma“, ha dichiarato Nainggolan.

A 36 anni, dopo l’esperienza in Indonesia al Bhayangkara, Nainggolan si trova al momento nella lista dei giocatori svincolati.

