Gianluca Gaetano, dopo i sei mesi di prestito nella passata stagione, è tornato al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto firmando con i rossoblù fino al 2029.

“E’ stato bellissimo ed emozionante, comunque sono stati due mesi difficili, di attesa. Ho creduto sempre fortemente al fatto che si potesse chiudere la trattativa, infatti ringrazio la società del Cagliari”, ha dichiarato l’ex Napoli.

Il numero 70 rossoblù ha parlato anche della prossima gara contro il suo passato: “Sarà una bellissima partita, per me è ovviamente speciale perché giocare contro la squadra della tua città e del tuo cuore è sempre bello. Quindi sarà una partita molto difficile ma speciale per me. Mi aspetto una gara combattuta”.

