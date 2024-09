Tragedia consumata questa mattina a Villasimius dove una turista tedesca di 61anni ha perso la vita mentre praticava diving.

La donna stava effettuando un’immersione con le bombole, insieme ad altre 6 persone per esplorare i fondali intorno all’isola Cavoli, quando ha accusato un malore.

Soccorsa immediatamente e portata in superficie con un gommone fino al porto di Villasimius in cui è stata affidata ai soccorsi del 118, ma il tentativo di rianimarla è stato invano. La guardia costiera ha provveduto a a sequestrare l’attrezzatura usata per l’immersione.

