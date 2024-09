Ghilarza in lacrime per la triste notizia che nessuno voleva apprendere. Non restano speranze per il figlio del sindaco, Stefano Licheri. I medici hanno dato avvio alla procedura per decretare la morte cerebrale.

Il 16enne si trovava in coma irreversibile dallo scorso 5 settembre a causa di una rovinosa caduta dalla moto mentre percorreva via Umberto a Ghilarza.

Licheri ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro nei pressi dell’incrocio con via Volta all’altezza del magazzino dell’Enel. Grave trauma cranico, di fratture alla testa e di un’emorragia interna molto seria che lasciavano pochissime speranze, ora purtroppo svanite.

