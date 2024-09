Intorno alle 14.10 si è verificato uno scontro tra auto all’ingresso di Budoni, in prossimità del bivio per Birgalavò. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco.

Nell’impatto, una Fiat Panda si è ribaltata su un lato e i Vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e la strada. Sul posto sono poi intervenuti anche il 118 per i soccorsi sanitari e l’elisoccorso: le persone coinvolte nell’incidente sono 4 e sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

