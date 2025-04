Paura a Olbia, scoppia un incendio che distrugge 6 automobili

Le forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini non hanno dubbi che si tratti di un incendio di natura dolosa

Nella notte appena trascorsa, un incendio ha completamente incenerito sei autovetture che stazionavano in un’area privata delimitata, situata nelle vicinanze del distributore di benzina Q8 in via Roma a Olbia, la strada che porta al quartiere di Poltu Cuadu. I veicoli, appartenenti a una ditta privata, erano destinati alla vendita o al noleggio.

Le fiamme, che si sono propagate nel cuore della notte, sono state domate dall’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Non sembrano esserci dubbi sulla natura dell’incendio, che ha completamente distrutto cinque automobili e danneggiato una sesta parcheggiata nelle vicinanze: si tratterebbe di un atto doloso.

I Carabinieri della stazione di Olbia stanno conducendo le indagini sull’accaduto e analizzeranno le riprese del sistema di videosorveglianza della vicina stazione di servizio.

