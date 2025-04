Terrore a Sassari, minorenne molestata in un bar: uomo arrestato

La Squadra Mobile di Sassari ha eseguito l’arresto di un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne.

L’episodio si è verificato in pieno centro storico, in via Torre Tonda, dove l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è avvicinato a una giovane seduta a un tavolino di un bar in compagnia di un’amica. L’uomo ha iniziato a importunare la ragazza con insistenza e pesantemente. La vittima ha reagito con determinazione, respingendo l’aggressore, il quale ha risposto insultandola e minacciandola, intimandole di non parlare con nessuno dell’accaduto.

La ragazza ha immediatamente allertato la polizia e gli agenti della Squadra Mobile, giunti sul posto, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. Attualmente l’arrestato si trova nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

