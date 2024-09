Durante la commissione Insularità tenutasi quest’oggi, la presidente Alessandra Todde è intervenuta anche per parlare del problema relativo all’approvvigionamento idrico della Sardegna.

La questione relativa alla siccità è stata ampiamente dibattuta nel corso di questa estate e la presidente ha snocciolato tutte le conseguenze di quanto vissuto dalla Sardegna: “Quest’estate è stata una delle più problematiche degli ultimi anni in termini di approvvigionamento idrico e il trend non sembra in miglioramento. È necessario che lo Stato si adoperi. La rete sarda supera il 50% di perdite, con picchi del 70%”.

Todde ha poi concluso: “Nelle regioni di Baronia e Ogliastra migliaia di cittadini hanno avuto garantito il servizio idrico per sole due ore giornaliere. Questo non è accettabile in una Regione di un Paese membro del G7”.

