La Regione Sardegna ha espresso parere negativo e motivato sul Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Tirreno-Mediterraneo Occidentale proposto dal Governo.

“Nonostante le nostre ripetute osservazioni in sede di Comitato Tecnico, tutt’ora il Piano sembra essere incompleto, privo di misure specifiche per le aree oltre le 12 miglia nautiche. Ciò rende il piano sostanzialmente inefficace, non permettendo né la certezza del diritto per Istituzioni e operatori, né la possibilità di una piena partecipazione da parte delle comunità”, commenta l’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica Francesco Spanedda.

“La Regione Sardegna sta lottando per difendere il proprio territorio”, dichiara l’Assessora all’ambiente Rosanna Laconi.

“Siamo per una transizione energetica equa, democratica e garante del nostro patrimonio ambientale: per questo abbiamo espresso parere negativo sul Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Tirreno-Mediterraneo Occidentale proposto dal Governo”.

