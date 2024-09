Claudio Ranieri, ex allenatore del Cagliari, è tornato a parlare del suo fortissimo legame con i colori rossoblù. Il tecnico ha detto addio alle squadre di club e, se tornasse in panchina, lo farebbe solo per una nazionale. Le sue dichiarazioni a Repubblica.

“A Cagliari ho chiuso un cerchio, è stato il finale perfetto. Però un po’ di voglia c’è sempre, chi lo sa. Io ho girato molto e oltre alla Roma, che è la mia squadra da bambino, nel cuore porto il Cagliari, e Cagliari: ho amato e amo tutto di quella squadra”, ha dichiarato Sir Claudio.

Infine una chiosa sul suo futuro: “Di sicuro non farò mai il commentatore televisivo, proprio non mi va. L’ho già detto, come ultimissima cosa mi piacerebbe allenare una nazionale“.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it