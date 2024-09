Una bella serata a Villacidro col Premio Dessì, la firma di tanti autografi e poi la sorpresa: Luca Barbarossa ha dovuto sperimentare le difficoltà della mobilità aerea sarda.

Accompagnato all’aeroporto di Cagliari-Elmas, il cantautore romano avrebbe dovuto prendere un volo che aveva incastrato con alcune coincidenze. Ma è stato annunciato il classico ritardo.

Così Barbarossa ha commentato su Facebook: “Volo come sempre in ritardo. Credo che le compagnie aeree ormai dovrebbero cambiare le indicazioni orarie annunciando: “si parte in mattinata se tutto va bene” o “nel pomeriggio/sera ma meglio non prendere impegni per oggi”. Chi ha coincidenze poi non ne parliamo. Ci vediamo domani a Todi, aerei permettendo”.

Nei commenti, tantissimi sardi hanno espresso il proprio rammarico per una mobilità aerea che non funziona come dovrebbe. Ma lo stesso Barbarossa ha voluto smontare l’unicità del disagio: “Non è una consolazione, ma garantisco che è così in tutta Italia“.

