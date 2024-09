È una furia Fabio Lai, sindaco di La Maddalena, per l’ennesimo scippo perpetrato alla cittadina. In un video pubblicato sui social ha denunciato l’incredibile comunicato dell’Asl che annunciava la partenza della pediatra Giovanna Immacolata Geromino.

“Sono sconcertato. È vergognoso inviare un comunicato stampa, il giorno venerdì, alle ore 13:39, per una comunicazione di una scelta presa su una materia così delicata come la sanità. Una tempistica che non dà minimamente la possibilità di contattare nessun tipo di ufficio: sono chiusi e nessun referente per palesare solo il dissenso nei confronti di una decisione così scellerata. Una mancanza di rispetto e di sensibilità paurosa, che non ha precedenti”.

La Maddalena dunque rimane con un solo pediatra di base per i bambini. E senza alcuna motivazione.

“Non ci scrivono minimamente la motivazione di questa scelta. Ma quello che ancora di più stupisce e probabilmente che preoccupa e che, udite udite, ci comunicano via e-mail che si invitano gli utenti a recarsi all’ufficio scelta del medico per eventuale scelta di un altro pediatra. Ma quale altro pediatra? Se di pediatra ne abbiamo uno!”.

Lai chiede dunque l’intervento dell’assessore regionale, al fine di ripristinare le disposizioni di legge: La Maddalena deve avere due pediatri.

