L’ortopedico sassarese Giovanni Angiolini tornerà in televisione e lo farà al fianco di Nunzia de Girolamo nella nuova stagione di “Ciao maschio” in onda su Rai 1 il sabato in seconda serata.

Per Angiolini esperienze al fianco di Giancarlo Magalli in “Fatti vostri” e su Tv2000.

“Sono entusiasta di annunciarvi che sabato in seconda serata su Rai 1 inizierà la nuova stagione di Ciao Maschio con la magnifica Nunzia De Girolamo. Sarò al suo fianco in studio a dare la mia opinione in ambito biohacking, bellezza, benessere, estetica e molto altro”, ha dichiarato Angiolini tramite i propri canali social.

