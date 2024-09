Forza Italia al 20% grazie al lavoro di vecchi e nuovi amministratori in tutta l’Italia, e in particolare in Sardegna. Antonio Tajani a Cagliari ha presentato il nuovo corso dell’ex partito di Silvio Berlusconi.

Sono infatti ben 70 tra amministratori ed esponenti sardisti e non solo che hanno deciso di aderire al progetto centrista di Forza Italia, ha spiegato il segretario nazionale azzurro. Tra questi anche i tre consiglieri regionali Pietro Maieli, Alfonso Marras e Gianni Chessa.

“Questo dimostra che siamo credibili, affidabili, perché siamo seri. Siamo una grande forza al centro della politica italiana, parte integrante del centrodestra. L’obiettivo alle prossime elezioni politiche si chiama 20% e stiamo lavorando per questo. E c’è l’adesione di tante nuove realtà, di tanti nuovi amministratori in tutta Italia e quello che accade in Sardegna accade in tutto il resto d’Italia”.

Tajani ha poi affermato di approvare la proposta di legge Pratobello 24, che Forza Italia considera una “iniziativa popolare per la legge contro le speculazione delle rinnovabili in Sardegna credibile e seria”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it