“Risultato un po’ bugiardo, abbiamo fatto una buona partita fino al secondo gol”. Così il difensore Gabriele Zappa ha commentato la sconfitta del Cagliari per 4-0 contro il Napoli. “Inizialmente siamo stati troppo timidi. Non siamo riusciti a trovare il pareggio e con il 2-0 non siamo stati in grado di risollevarci”.

“Siamo rientrati molto bene nella ripresa e abbiamo creato. Dobbiamo cercare ciò che di buono è stato fatto, rialzare la testa e continuare a credere nel mister e nel suo lavoro”.

