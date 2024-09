I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 7.30 per un incendio che ha coinvolto sterpaglie un canneto e alcune masserizie abbandonate in via dell’Agricoltura, angolo con viale Monastir a Cagliari.

Dopo le segnalazioni pervenute alla sala operativa è stata subito inviata la squadra del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari e il supporto di un’autobotte della sede centrale di viale Marconi.

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza l’area ed evitando la propagazione delle fiamme alle strutture vicine.

