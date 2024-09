I Carabinieri hanno deferito oggi in stato di libertà un giovane di 27 anni, residente a Villasor, per maltrattamenti in famiglia. L’indagine è scaturita a seguito della querela presentata dalla madre del giovane, una donna di 57 anni, che fin dal 2014 subiva le violenze del figlio.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’indagato, con una storia di dipendenze, avrebbe ripetutamente vessato la madre con comportamenti aggressivi per almeno 10 anni. Questi maltrattamenti sarebbero spesso sfociati in aggressioni fisiche, come documentato dalla vittima tramite referti medici attestanti lesioni subite a seguito delle aggressioni.

La vittima è stata indirizzata al Centro Antiviolenza della zona e l’Autorità Giudiziaria è stata informata anche al fine di valutare una richiesta di misure cautelari a carico dell’indagato.

