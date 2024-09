Paola Secci, presidente del Cal (Consiglio delle autonomie locali) ha denunciato la difficoltà dei comuni a trovare celermente delle aree idonee per dare delle pronte risposte alla Regione Sardegna.

“Il Cal ha già rilasciato il parere per quanto riguarda la moratoria a suo tempo, ma ora i sindaci e gli enti locali sono stati chiamati, oltre al loro ruolo, a individuare anche le aree idonee e ci stiamo preparando, come amministrazioni a farlo attraverso gli strumenti urbanistici a disposizione”, ha affermato Secci.

Infine la conclusione: “Piena collaborazione con la Regione, ma anche molte difficoltà e perplessità da parte di tantissimi enti locali che non riescono per mancanza di personale a individuare e a dare risposte alla Regione in tempi celeri”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it