E’ stato nuovamente avvistato per le vie di Mulinu Becciu, a Cagliari, il “famoso” maniaco incappucciato che diverse volte ha mosso la paura dei passanti, in particolar modo delle ragazze, e che finora non è stato ancora fermato dalle forze dell’ordine.

La notte scorsa due ragazze hanno visto l’uomo, a volto coperto, aggirarsi indisturbato per le strade provando a seguire i suoi spostamenti e lanciando successivamente l’allarme via social.

Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine che però, ancora una volta, non sono riuscite a rintracciare l’uomo che sarebbe nuovamente riuscito a fuggire per tempo.

