Immenso orgoglio per la Sardegna arriva dal sassarese Enrico Baroffio, laureato con 110 e lode alla laurea magistrale in Giurisprudenza e candidato al Premio America Giovani per il Talento Universitario della Fondazione Italia Usa, risultando tra i 1000 migliori neo laureati d’Italia.

Per Baroffio un’ottima carriera presso il Liceo Azuni di Sassari, proseguita poi con l’ingresso all’Università degli Studi di Sassari.

Il neolaureato ha ricevuto nei giorni scorsi il premio nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati a Roma. Il riconoscimento viene consegnato dal consorzio inter-universitario AlmaLaurea sui criteri di età, corso di laurea, media dei voti e voto finale dei candidati.

