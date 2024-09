Ancora un problema sulla questione rifiuti nella città di Cagliari. In piazza Palazzo una montagna di rifiuti sosta a bordo strada creando inevitabilmente disagi a residenti e passanti.

Di qualche giorno fa la notizia dello stesso problema, sulle montagne di rifiuti ammassate per strada, nel parcheggio della casa dello studente di Via Trentino, di lato al polo Sa Duchessa.

Uno spettacolo non certo carino per la città di Cagliari, tutt’ora meta di diversi turisti ma anche di tantissimi residenti che amano passeggiare per le vie della città, in questo caso colme di nettezza urbana.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it