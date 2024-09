Momenti di apprensione in un laboratorio medico a Cagliari. Questa mattina un medico di base, operante nella zona di via Santa Maria Chiara, è stato aggredito da un paziente.

Secondo la ricostruzione, il paziente si sarebbe innervosito a causa di un’attesa reputata eccessiva. In un primo momento ci sarebbe stata una discussione a cui sarebbe seguita l’aggressione.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Cagliari, che hanno calmato la situazione in sala. Il medico è stato portato in ospedale dal personale del 118 e ha riportato delle gravi lesioni. L’entità è stata confermata dalla prognosi di 50 giorni. A seguito della visita in ospedale infatti è stata riscontrata la perforazione del timpano.

L’uomo reo di aver compiuto l’aggressione, un 47enne, invece sarebbe stato arrestato per lesioni.

