I carabinieri forestali del Nucleo Cites di Cagliari hanno eseguito nei giorni scorsi un sequestro di 8 tonnellate e mezzo di pellet in un negozio a Sestu. Durante i controlli, è emerso che i sacchi non riportavano le necessarie informazioni in lingua italiana, come invece previsto dalla normativa.

Il titolare dell’attività, un cittadino cinese residente a Sestu, è stato multato con una sanzione di circa 1000 euro. Il sequestro ha riguardato un totale di 562 sacchi da 15 kg, per un valore complessivo di circa 2100 euro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it