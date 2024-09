Alle 18.30 il Cagliari affronterà l’Empoli e per l’ex azzurro Davide Nicola sarà una gara speciale. Il tecnico chiede ai suoi di proseguire con l’atteggiamento mostrato nelle prime partite, ma ora si aspetta più gol soprattutto dai suoi attaccanti.

E proprio nel reparto avanzato restano i principali dubbi del tecnico, con uno tra Luvumbo e Piccoli che potrebbe partire dalla panchina. Da valutare anche il minutaggio di Gaetano, ancora alle prese con una condizione non ottimale, mentre potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Pavoletti.

Out Prati, ancora non convocato a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato per l’entrataccia di Dorgu a Lecce. In mediana restano favoriti Deiola e Marin, con Azzi e Augello sui lati. Difesa affidata ancora al solito trio formato da Mina, Zappa e Luperto a protezione del portiere Scuffet.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it