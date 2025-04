Cagliari a Empoli con un occhio alla salvezza: vietato sbagliare

Altro delicatissimo scontro salvezza per i rossoblù che alle 15 scenderanno in campo al Castellani per quello che ha i contorni di un primo possibile match point salvezza

Archiviata la pratica Monza la settimana scorsa, il Cagliari è volato a Empoli per un altro delicatissimo scontro salvezza. Questo pomeriggio alle 15 i rossoblù scenderanno sul campo del Castellani per affrontare gli Azzurri padroni di casa.

L’ennesima gara da non sbagliare per gli uomini di Nicola che in caso di successo metterebbero un piede e un quarto oltre la linea della salvezza, ma davanti ad una sconfitta si manifesterebbe il rischio di venire risucchiati in basso.

Il Cagliari però arriva ad Empoli da un lato con la carica degli ex, tra cui lo stesso tecnico oltre a Caprile, Luperto, Marin e Piccoli, dall’altro con il sostegno instancabile dei suoi tifosi: dopo il tira e molla con il Prefetto di Firenze, il Tar ha dato ragione agli isolani, consentendo la presenza allo stadio anche di chi è residente in Sardegna.

Dall’altra parte c’è un Empoli che è apparso in fase calante per tutto il suo girone di ritorno. Nonostante l’exploit in Coppa Italia contro la Juventus, poi seguito dalla batosta per mano del Bologna nell’andata della semifinale, in campionato il successo manca dall’8 dicembre, quando gli azzurri si imposero sul Verona per 1-4.

Si prospetta dunque un Castellani acceso, consapevole che questa possa essere una delle ultime spiagge per risalire, ma il Cagliari quest’anno ha dimostrato più volte di sapersela cavare piuttosto bene nelle situazioni più complicate.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it