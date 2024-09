Notte di follia nel lungomare del Poetto in zona Quartu. In una zona molto frequentata per via della presenza di diversi locali, è scoppiata una rissa tra diversi ragazzi che hanno poi tirato fuori dei coltelli.

Si contano tre feriti, di cui due sono stati portati in ospedale dal 118, mentre un terzo si è presentato al pronto soccorso perché portato da alcuni conoscenti. Uno dei giovani è stato portato in codice rosso dall’ambulanza, per via delle ferite nel suo corpo, mentre un secondo giovane è stato condotto al Policlinico.

Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in gravissime condizioni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche di una rissa scoppiata tra mezzanotte e l’una.

