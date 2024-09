Tuta del Cagliari e due palloni in mano: Tonio Lubrano si è presentato così per partecipare al talent televisivo “Tu sì que vales“, all’interno della puntata andata in onda ieri sera.

Agricoltore sardo di 59 anni, che ha studiato anche bioingegneria, ha provato a stupire il pubblico e la giuria con una serie di giochi con i due palloni. L’idea era quello di portarne uno dietro la schiena e palleggiare su per delle scale con il secondo.

Nella parte successiva dell’esibizione invece, Lubrano ha riportato il pallone dietro la schiena per poi effettuare un giro con una bicicletta procuratagli dalla redazione.

Purtroppo a causa dell’emozione non è riuscito a lasciare pienamente il segno, ma c’è stato ampio spazio per qualche siparietto con i giudici, in particolare Maria De Filippi e Rudy Zerbi, complice anche la sua parlantina.

Lubrano ha comunque ottenuto due “vale” da parte di Maria De Filippi e Gerry Scotti e poi è arrivato il giudizio del pubblico che per il 76% si è espresso per con un “no”.

Il 59enne in realtà si allena da anni in pieno centro a Cagliari. In genere palleggia su e giù per le scale del Bastione e qualche volta di Bonaria.

