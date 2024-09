Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri per soccorrere padre e figlio che, durante un’escursione in mountain bike in una zona impervia, hanno perso l’orientamento e non riuscivano a trovare il percorso di rientro.

I due ciclisti si erano smarriti in località Sabadi in territorio di Castiadas e, allertata la Sala Operativa del NUE 112 (Numero Unico per le Emergenze) utilizzando il contatto telefonico i Vigili del Fuoco sono stati in grado di localizzarli attraverso le coordinate gps dello smartphone e raggiungerli con un automezzo fuoristrada della squadra del distaccamento di San Vito.

I due ciclisti hanno fatto rientro a casa in buone condizioni di salute.

