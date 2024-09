Nelle prossime ore la procura di Sassari dovrebbe disporre l’autopsia sulla salma di Daniele Giglio, il sub originario di Mogoro morto mentre era impegnato in una battuta di pesca in apnea.

Ad avvisare del ritrovamento del corpo, a circa 26m di profondità, erano stati altri due sub che poi lo hanno trasportato fino a riva, nella zona di Porto Palmas.

Sul posto era intervenuta subito la Capitaneria di porto insieme al personale di soccorso sanitario del 118 e un elicottero che hanno provato a lungo a rianimare il ragazzo.

Giglio, seppur originario di Mogoro, viveva ormai da diverso tempo a Sassari dove lavorava come autista dei mezzi pubblici urbani dell’Atp. La stessa azienda lo ha poi voluto ricordare con un messaggio sui social: “Il Presidente, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale dell’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari esprimono il loro profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Daniele Giglio, tra i più giovani autisti entrati a far parte di ATP negli ultimi anni”.

L’azienda ha poi proseguito: “La sua dedizione, la sua allegria e il suo contributo professionale rappresentano una perdita inestimabile per l’intera azienda. In questo momento di immenso dolore, ATP Sassari si stringe con rispetto e commozione attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

