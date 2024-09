Arrivano novità dall’accoltellamento verificatosi a Siliqua. Quest’oggi il figlio minorenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio del padre.

Secondo la ricostruzione, ieri al culmine di una lite verificatasi in auto, il figlio 15enne avrebbe appunto sferrato una coltellata al genitore 40enne, colpendolo alla gola. Il ragazzo è stato accompagnato nel carcere minorile di Quartucciu. I carabinieri hanno lavorato per tutta la nottata per ricostruire la vicenda.

Per quanto riguarda il padre invece, dopo il suo arrivo al Brotzu è stato trasferito al Santissima Trinità per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

