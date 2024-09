Arrivano nuovi aggiornamenti sulla strage familiare di questa mattina a Nuoro. Le vittime della furia omicida di Roberto Gleboni, 45enne dipendente di Forestas, sono 3: la moglie Giusi Massetti di 43 anni, la figlia Martina di 26 anni e un bambino.

Ferito gravemente, ma non morto come appreso in un primo momento, il vicino di casa Paolo Sanna. Gleboni è poi scappato dalla sua abitazione in via Ichnusa e si è recato in quella della madre, in via Gonario Pinna, ferendo a colpi di pistola anche la donna.

All’arrivo di Polizia e Carabinieri l’uomo era morto, sembrerebbe a causa di un suicidio.

