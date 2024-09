Si sarebbe tolto la vita in via Gonario Pinna l’uomo di 45 anni, Roberto Gleboni, che questa mattina ha sparato contro la sua famiglia a Nuoro. Morta la moglie, Giusi Massetti di 43 anni, la figlia Martina e un bambino. Ferito gravemente il vicino di casa nonché proprietario dell’abitazione dove la famiglia viveva in via Ichnusa, Paolo Sanna.

Ferita anche la madre di Gleboni, residente nell’abitazione di via Pinna dove l’uomo si sarebbe ucciso dopo aver ferito anche lei.

