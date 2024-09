Nella mattinata di oggi, i Carabinieri delle Stazioni di Tratalias, San Giovanni Suergiu e Cortoghiana hanno effettuato tre interventi distinti che hanno portato al rintraccio e soccorso complessivo di 24 migranti, tutti di asserita nazionalità algerina.

Alle ore 08:30 circa, in località Tuerredda, sono stati rintracciati 12 cittadini extracomunitari, tra cui una donna, tutti in buone condizioni di salute.

Successivamente, alle ore 09:30, lungo la S.S. 195 in località Sa Portedda, i militari della Stazione di Cortoghiana hanno rintracciato 5 uomini adulti, anch’essi appena giunti sulla costa e in buone condizioni di salute.

Infine, alle ore 10:00 circa, lungo la S.P. 71 in località Porto Budello, sempre i militari della Stazione di Cortoghiana hanno soccorso 7 uomini adulti, anch’essi in buone condizioni, trovati a bordo di un barchino in vetroresina di circa 5 metri, dotato di motore fuoribordo da 40 CV. Il natante è stato posto sotto sequestro.

I 24 cittadini extracomunitari, terminate le formalità di rito, sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir con un mezzo di una ditta convenzionata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it