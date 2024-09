Se si passeggia di sera per Cagliari, sicuramente più di una volta si sarà notato il Bastione di Saint Remy illuminato di qualche colore.

Domenica, come reso noto dal Comune, i riflettori che si accenderanno saranno di colore rosso. La scelta è dovuta all’adesione, da parte della città di Cagliari, alla celebrazione della Giornata Mondiale per il Cuore, in programma appunto Domenica 29 settembre.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, oltre alla promozione del benessere dei cittadini attraverso stili di vita salutari. La campagna è stata promossa dalla “World Heart Federation” e dall’Associazione “Due Mani per la vita”.

