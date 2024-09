Al di là della gara disputata e persa contro l’Empoli, il Cagliari in termini di prestazione in questa Serie A ha quasi sempre ben figurato. Se ciò è avvenuto, il merito in parte è anche di Razvan Marin.

Il centrocampista, tornato in rossoblù dopo due anni di prestito proprio all‘Empoli, ha subito messo in mostra la sua crescita, diventando rapidamente uno dei giocatori imprescindibili di Davide Nicola.

In particolare, vi è un dato che mette in risalto le qualità del rumeno ed è quello relativo ai passaggi chiave effettuati. Secondo le statistiche elaborate dalla Lega Serie A, il centrocampista si trova al primo posto con 13 passaggi decisivi effettuati. Solo Mattia Zaccagni e Federico Dimarco ne hanno realizzati altrettanti.

Si tratta di una statistica da cui il Cagliari dovrà ripartire, visto che al netto delle buone prestazioni, è sembrato comunque mancare un giocatore che facesse da collante tra i reparti. D’altra parte, chi si è sacrificato più degli altri nel cercare di svolgere il ruolo è stato proprio Marin.

