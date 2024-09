Era luglio, precisamente il 13, quando si erano avute le ultime notizie su Michael Frison, il 25enne scomparso a Luogosanto, in provincia di Sassari.

L’ultimo avvistamento era avvenuto in una fattoria, dove si trovava in campeggio con una sua amica. Da lì sono partiti anche gli ultimi messaggi e poi una gita nel bosco da cui non è mai tornato. Il gestore della fattoria aveva visto Michael in uno stato confusionale, fatto che potrebbe aver fortemente condizionato il ragazzo.

Le ricerche erano cominciate subito, ma dopo una decina di giorni erano state sospese. Tuttavia, la mamma, Cristina Pittalis, non ha mai mostrato alcun cedimento. I suoi appelli continuano incessanti sui social, vuole sapere giustamente che fine abbia fatto suo figlio: “Continuo a cercare MIO FIGLIO, e non smetterò MAI” l’ultimo appello lanciato sui social.

Intanto, sul caso era stata realizzata anche una puntata di ‘Chi l’ha visto’ e sui social le richieste di aiuto per la ricerca continuano anche attraverso un gruppo Facebook nato appositamente e chiamato: “Michael Frison Missing Sardinia OFFICIAL”

