Si chiamava Christian Martinez il 16enne morto la scorsa notte in un incidente stradale tra il suo scooter e un Apecar ad Alghero. La città catalana ora piange il ragazzo e sono tanti gli amici che lo ricordano. Sul suo banco del Liceo Artistico, dove frequentava la classe terza, questa mattina c’era un mazzo di fiori.

Struggente anche il ricordo della Coral Basket, dove Christian giocava. “Non troviamo parole, cari Nadia e Luigi, per consolare il vostro lacerante dolore” scrive la società sui social. “Ieri sera il cuore della famiglia Coral si è fermato assieme a quello di Christian. Abbiamo perso tutti un figlio, un fratello, un amico, un compagno di squadra. Non si trova un perché. Non si troverà mai un perché a questa tragedia, non a 16 anni”.

“Porteremo sempre con noi il suo profondo sguardo, il suo bel sorriso e l’amore per questo sport che ci terrà sempre uniti, con Christian nel cuore. La famiglia Coral vi abbraccia con infinito affetto. Ciao Christian fai canestro nei campi celesti, sarai sempre con noi”.

