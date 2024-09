Si è spogliato e ha cominciato a compiere atti di autoerotismo davanti a diverse donne presenti sul posto, alcune delle quali, per altro, accompagnate da minori. Un uomo di 48 anni è finito in manette ieri notte dopo l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari allertati da una delle presenti. L’accusa è di atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era in stato di alterazione psicofisica. Dopo le formalità di rito, i militari lo hanno accompagnato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo che si sta svolgendo in queste ore.

