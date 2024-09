Calcinacci giù dal cavalcavia e intervento d’emergenza per il ripristino. Un pericolo alto per gli automobilisti che transitavano in via Torricelli, nell’Asse mediano di Cagliari, quando nel primo pomeriggio di ieri hanno iniziato a staccarsi pezzi di intonaco da un’altezza considerevole.

Il Comune si è subito attivato per la messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia locale. La strada è stata transennata ed è rimasta chiusa per diverse ore. I lavori sono terminati solo nella notte e oggi il tratto di strada è riaperto.

