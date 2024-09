La Sardegna è la regione più anziana d’Italia, superando la seconda regione di oltre 2 punti percentuali.

Il 26,8% della popolazione sarda è composta da over 65, in aumento dello 0,5% rispetto ai dati del 2022, con rapporto tra nascite e decessi in netto calo.

In questo situazione di riferimento l’Inps ha liquidato 20.495 nuove pensioni Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) nel corso del 2023, mentre sono circa 425.000 quelle in vigore.

