Dopo la vittoria di misura in Coppa Italia contro la Cremonese grazie al gol di Lapadula, il Cagliari ha subito messo la testa nuovamente al campionato verso la sfida di Parma in programma lunedì 30 settembre.

Dopo l’allenamento del pomeriggio la squadra tornerà in ritiro, come già fatto prima della gara contro la Cremonese, per decisione condivisa da mister Nicola e la società.

I rossoblù resteranno dunque per tre giorni al CRAI Sport Center per preparare al meglio la trasferta emiliana allo stadio Ennio Tardini contro i gialloblù di Fabio Pecchia. La gara sarà diretta dal sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

