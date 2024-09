Arriva il primo responso sulla strage familiare di Nuoro. Dall’autopsia effettuata all’ospedale Brotzu di Cagliari da parte del medico legale Stefano Demontis emergerebbe un accanimento di Roberto Gleboni ai danni della moglie.

Dalle prime indiscrezioni, Giusy Massetti sarebbe stata uccisa con quattro colpi di pistola sparate dal marito. Secondo gli inquirenti, questa potrebbe essere una prova dei rapporti tesi tra i due.

Un solo sparo invece contro la figlia e contro se stesso. Domani verrà invece compiuta l’autopsia sul figlio piccolo e sul vicino di casa, altre vittime dell’’assurda mattanza.

Intanto in serata è in corso la fiaccolata per le strade di Nuoro dedicata al ricordo delle vittime. Tra i presenti tantissimi bambini e la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

