Una ragazza di 32 anni di Quartu è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi in una abitazione in via Spagna. A far scattare l’allarme sono stati i familiari.

Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza: l’ipotesi più accreditata è che la donna sia morta per un malore. Da quanto si è appreso, infatti, la vittima soffriva di alcune patologie e già ieri non era stata bene.

Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha disposto l’esame autoptico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it