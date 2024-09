Il Cagliari coglie il primo successo in stagione a Parma: un pazzo, pazzissimo 3-2 che ha la firma di Zortea, Marin e Piccoli. I primi tre punti hanno un bel sapore: i rossoblù lasciano l’ultimo posto e si piazzano al sedicesimo posto.

Che potesse essere una serata diversa, si è notato dall’atteggiamento iniziale. Un Cagliari aggressivo, in palla, pronti a segnare dopo esser rimasti a secco per troppo tempo.

E i gol sono arrivati: prima Zortea a stappare il tabellino; poi Marin con un eurogol a ristabilire il vantaggio. Poi, appena il Parma ritorna su, Piccoli dimostra che il Cagliari ha gli occhi della tigre.

Il piede negli ultimi due gol è di Adopo, che suggella con molta solidità la decisione di Nicola di promuoverlo titolare al posto di Deiola.

La Partita.

L’inizio è di marca rossoblù. L’aggressività del centrocampo e la fantasia di Viola consentono l’attacco veloce alla porta avversaria. Suzuki si oppone a Piccoli ma nulla può su Mina al 6’: il Var annulla il gol per fuorigioco. Scuffet splendido su Mihaila, al 34’ però il Cagliari passa: cross dalla sinistra di Luvumbo, Zortea tutto solo insacca di testa. Il Parma si riversa in avanti, ma i rossoblù reggono fino alla fine.

È Man a rialzare il Parma: prima si divora una occasione al 60’, due minuti più tardi invece non sbaglia sull’assist di Coulibaly. Passano altri pochi minuti, e Piccoli trafigge Suzuki: ma è fuorigioco. Al 74’ il Cagliari torna avanti: Adopo fa il break sulla trequarti, servizio per Marin che batte Suzuki dal limite. Clamoroso errore di Gaetano davanti al portiere avversario, manca il tris. All’84’ errore di Palomino che stende Charpentier in area: l’attaccante sigla il 2-2. Passa un minuto ed è ancora Cagliari: triangolo Adopo, Gaetano e Piccoli, con la punta che insacca il 3-2.

