Una giornata di silenzio e preghiera per la città di Nuoro. Saranno celebrati oggi i funerali delle vittime della strage di via Ichnusa: Paolo Sanna, Giusi Massetti, Martina e Francesco Gleboni. Prevista un’ampia partecipazione da parte di tutta la comunità. In città è stato anche proclamato il lutto cittadino, con le serrande abbassate in concomitanza con le funzioni funebri.

Alle 11, nella cattedrale di Santa Maria della Neve, l’estremo saluto per Paolo Sanna, il vicino di casa di Roberto Gleboni ucciso dalla furia omicida del 52enne. A celebrare le esequie don Giovanni Maria Chessa.

Nel pomeriggio, alle 15.30, i funerali della famiglia del pluriomicida nella chiesa di San Domenico Savio. A celebrare la funzione il parroco don Stefano Paba.

Non ci sono invece novità sui funerali di Roberto Gleboni, l’autore della strage che secondo indiscrezioni potrebbe essere solo seppellito nel cimitero comunale, senza alcuna funzione funebre.

